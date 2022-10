Berrettini-McDonald oggi, Atp Napoli 2022: dove vederla in diretta tv

Prosegue oggi, sabato 22 ottobre, l'avventura di Matteo Berrettini all'Atp 250 di Napoli. Il campione romano affronterà in semifinale lo statunitense Mackenzie McDonald. I favori del pronostico sono dalla parte dell'azzurro, numero 2 del seeding, che affronta lo statunitense, numero 74 del ranking Atp.

Berrettini a Napoli è stato sinora protagonista di un buonissimo torneo, superando agevolmente lo spagnolo Roberto Carbellas Baena, contro il quale ha vendicato la sconfitta subita la scorsa settimana a Firenze e il giapponese Taro Daniel, ai quarti.

Berrettini-McDonald, Atp Napoli: dove vederla in tv e in streaming

La semifinale tra Matteo Berrettini e Mackenzie McDonald è in programma oggi, sabato 22 ottobre, alle ore 14.00.Sarà trasmessa in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), sarà disponibile anche sul sito di Supertennis e sull'app Supertennix (gratis per i tesserati FIT).