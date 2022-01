Australian Open Berrettini-Monfils, dove seguire in tv il match che vale la semifinale

Inizia la seconda settimana all’Australian Open e il primo Slam dell’anno entra davvero nel vivo, promettendo di continuare a offrire uno spettacolo ancora più grande. L’Italia ha raggiunto la grande soddisfazione di qualificare ai quarti di finale di uno Slam due sue portacolori.

Sinner e Berrettini hanno raggiunto un traguardo che il nostro Paese non centrava dall’edizione 1973 del Roland Garros con Panatta e Bertolucci. Anche nel doppio la coppia formata Simone Bolelli e Fabio Fognini ha raggiunto i quarti.

Australian Open Berrettini-Monfils: dove seguirla in tv

Oggi, martedì 25 gennaio, sarà nuovamente una giornata tutta da vivere per i tifosi di Matteo Berrettini. Il nostro numero 1, dopo essersi guadagnato l’accesso agli ottavi battendo Carlos Alcaraz al super tie-break e dopo essersi qualificato ai quarti battendo l’esperto spagnolo Carreño Busta, per guadagnare l’accesso alla semifinale dovrà superare l’ostacolo Gaël Monfils, n.20 del ranking e 17 del seeding con cui vanta due vittorie nei due precedenti all'Atp Cup di quest'anno e nei quarti degli Us Open del 2019 (al decisivo tie-break del quinto set).

Il campione romano, che è salito virtualmente in sesta posizione nella classifica Atp, dopo essere stato nello scorso anno il primo giocatore italiano finalista a Wimbledon, con la vittoria su Carreño Busta, è diventato il primo italiano a riuscire a conquistare i quarti in tutti e 4 gli Slam. Ci è riuscito al Roland Garros (2021), a Wimbledon (2021) e agli Us Open (2019 e 2021).

Matteo punterà a diventare il primo azzurro a centrare la semifinale all’Australian Open e, 24 ore dopo, potrebbe essere eguagliato da Jannik Sinner, che si giocherà l’accesso in semifinale nel quarto in programma mercoledì 26 gennaio contro Stefanos Tsitsipas. I nostri due campioni, visto il sorteggio, potrebbero incontrarsi soltanto in finale.

Il vincente del quarto tra Berrettini-Monfils, infatti, affronterà in semifinale il vincente del quarto tra Nadal e Shapovalov, mentre Sinner o Tsitsipas se la vedranno contro il vincente dell’altro quarto quello tra Auger Aliassime e Medvedev.