Berrettini-Munar oggi, Atp Marrakech 2024: l'orario e dove vederla in diretta

Matteo Berrettini torna in campo all'Atp 250 di Marrakesh. Il romano, agli ottavi di finale del torneo che si gioca in Marocco, dopo la convincente vittoria in 2 set all'esordio contro il kazako Shevchenko (6-2, 6-1), affronta lo spagnolo, tra i migliori ottanta giocatori del mondo, che ha avuto facilmente la meglio nel turno precedente sul francese Luca Van Assche.

Non si sono precedenti, ma il Berrettini che si è visto nella prima partita a Marrakesh, il suo esordio stagionale nei tornei sulla terra rossa, parte favorito. Il vincitore giocherà contro chi avrà la meglio nella sfida tra Lorenzo Sonego e Sumit Nagal. Ai quarti potrebbe quindi esserci un derby italiano.

Berrettini-Munar, Atp Marrakech 2024: l'orario e dove vederla in diretta

L'incontro tra Berrettini e Munar, ottavo di finale dell'Atp 250 di Marrakech, è in programma mercoledì 3 aprile e si gioca sul Center Court, non prima delle 15.40. L'incontro sarà trasmesso in diretta sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming su Now e Sky Go.