Berrettini-Murray oggi, Atp Miami 2024: dove vederla in diretta tv

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di tennis. Oggi, mercoledì 20 marzo, all'Atp Masters 1000 di Miami, Matteo Berrettini, 27 anni, sfida Andy Murray, 36 anni.

Il romano, che è arrivato in finale al Challenger di Phoenix, torneo che ha rappresentato il suo ritorno in campo dopo più di 6 mesi di stop per infortunio, si è iscritto in Florida grazie al ranking protetto e va a caccia di una vittoria prestigiosa, con un avversario del calibro dello scozzese, in un 1000. Sarebbe un importante segnale di continuità.

Berrettini è in vantaggio nei precedenti per 3-2, ma l'ultima vittoria, al cardiopalma, l'ha ottenuta Murray, quando vinse 7-6 al terzo set dell'Australian Open 2023, annullandogli un match point.

Berrettini-Murray, Atp Miami 2024: dove vederla in diretta

L'incontro tra Berrettini e Murray, primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Miami, è in programma oggi, mercoledì 20 marzo non prima delle ore 19.30 e viene trasmesso in diretta da Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max) e in diretta streaming su Sky Go e Now.