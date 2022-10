Berrettini-Musetti oggi, Atp Napoli 2022: dove vederla in diretta tv

Giornata da non perdere per gli amanti del tennis. Oggi, domenica 23 ottobre, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti si sfideranno in finale all'Atp 250 di Napoli. La tanto attesa finale tutta italiana è finalmente arrivata: l'ultimo confronto in una sfida decisiva tra due azzurri in un torneo Atp era avvenuta quasi due anni fa, quando a Melbourne si disputò la finale Sinner-Travaglia.

Berrettini vuole conquistare il suo terzo titolo stagionale, dopo il Queen's e Stoccarda, Musetti il secondo, dopo Amburgo. Il campione romano è reduce dalla semifinale vinta con l'americano McDonald, Musetti ha superato Kecmanovic.

Berrettini-Musetti, Atp Napoli: dove vederla in diretta tv e in streaming

La finale dell'Atp 250 di Napoli tra Berrettini e Musetti è in programma oggi, domenica 23 ottobre, alle ore 15.00. Sarà trasmessa in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), sarà disponibile anche sul sito di Supertennis e sull'app Supertennix (gratis per i tesserati FIT).