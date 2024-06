Berrettini-Musetti oggi, semifinale Atp Stoccarda 2024: dove vederla in diretta

Partita imperdibile oggi, sabato 15 giugno, per gli appassionati di tennis. All'Atp 250 di Stoccarda si sfidano Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti nel primo derby della storia sull'erba.

Berrettini su questa superficie ha vinto due titoli proprio a Stoccarda, nel 2019 e nel 2022, ha trionfato al Queen's nel 2021 e nel 2022 ed è stato finalista a Wimbledon nel 2021. Questa settimana sull'erba tedesca ha già battuto Safiullin, Shapovalov e Duckworth.

Molto positivi anche i risultati ottenuti sinora all'Atp 250 di Stoccarda da Musetti che ha avuto la meglio su Mpetshi Perricard, Koepfer e Bublik.

I favori del pronostico sono per Matteo Berrettini, ma Musetti sarà sicuramente un avversario tosto.

Berrettini-Musetti, semifinale Atp Stoccarda 2024: l'orario e dove vederla in diretta

La semifinale dell'Atp Stoccarda 2024 tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti è il secondo match dalle ore 12 sul Campo Centrale. Si giocherà dopo la prima semifinale tra Nakashima e Draper, non prima delle 14.

Il derby azzurro sarà trasmesso per gli abbonati da Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv.