Berrettini-Navone, semifinale Atp Marrakech 2024: l'orario e dove vederla in diretta

Matteo Berrettini torna in campo per la semifinale dell'Atp 250 a Marrakech. Oggi. sabato 6 aprile, il romano affronta l'argentino Mariano Navone e carca un posto in una finale Atp, a distanza di due anni. Se vincerà affronterà chi avrà la meglio tra il detentore del titolo, Carballes Baena e Pavel Kotov, che ai quarti ha eliminato Fognini.

Atp Marrakech 2024, semifinale Berrettini-Navone: l'orario e dove vederla in diretta

La semifinale dell'Atp Marrakech 2024 tra Matteo Berrettini e Mariano Navone si gioca oggi, sabato 6 aprile, alle 15:20 e sarà trasmessa in diretta sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming su Now e Sky Go.