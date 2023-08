Berrettini-Barrere oggi, Atp Toronto: dove vederla in tv e in streaming

Ritorno in campo per Matteo Berrettini. Oggi, lunedì 7 agosto, il campione romano, che a Wimbledon è stato sconfitto in 4 set dal vincitore Alcaraz, dimostrando una forma ritrovata, gioca il primo turno del Masters 1000 Toronto contro Gregoire Barrere.

Berrettini, uno dei giocatori più attesi tra Toronto, Cincinnati e US Open, in caso di passaggio del turno contro il numero 58 della classifica Atp, incontrerà Jannik Sinner, in quello che sarebbe un bellissimo derby azzurro.

Atp Toronto, Berrettini Barrere oggi: l'orario e la diretta tv

L'incontro tra Matteo Berrettini e Gregoire Barrere è il secondo nel programma di oggi, lunedì 7 agosto, su campo principale, seguirà la sfida tra Alexis Galarneau e Francisco Cerundolo e non inizierà prima delle 18.30. Sarà trasmesso in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Summer (201) o Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su Sky Go e NOW.