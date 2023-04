Berrettini-Cerundolo oggi, Atp Montecarlo: dove vederla in tv e in diretta streaming

Nuova sfida per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo. Oggi, mercoledì 12 aprile, il campione romano, attualmente numero 22 al mondo, affronta l'argentino Francisco Cerundolo, numero 33 del ranking. In palio c’è un posto al terzo turno contro il vincente della sfida tra Rune e Thiem.

Nel turno precedente Berrettini è finalmente tornato alla vittoria superando lo statunitense Cressy. Cedundolo ha avuto la meglio su un avversario ostico come Norrie. Per Berrettini, che oggi compie 27 anni, un altro successo sarebbe il modo migliore per festeggiare.

Masters 1000 Montecarlo, Berrettini-Cerundolo: l'orario e la diretta tv

L'incontro tra Matteo Berrettini e Francisco è in programma oggi, mercoledì 12 aprile. Sarà la quarta partita sul campo Court Del Princes, dove il primo incontro si è disputato alle 11.00.

Berrettini-Cerundolo non inizierà prima delle ore 16.35. Sarà trasmesso in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 205) e in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv.