Berrettini Murray oggi in tv, Us Open 2022: dove vederla in diretta

Una grande sfida per Matteo Berrettini. Oggi, venerdì 2 settembre, il campione romano si gioca l'accesso agli ottavi di finale degli Us Open contro Andy Murray, l'ex campione del mondo che vanta una vittoria a New York nel 2012. Matteo, che ha come miglior risultato nel major statunitense la seminfinale del 2019, parte con i favori del pronostico ma la partita si annuncia particolarmente entusiasmante. Nei precedenti l'azzurro è in vantaggio per 2-1.

Berrettini e Murray hanno davanti a loro una grande occasione viste le eliminazioni eccellenti, dal loro lato del tabellone, di Stefanos Tsitsipas e Taylor Fritz.

Us Open 2022, Berrettini-Murray: dove vederla in tv

La sfida tra Matteo Berrettini e Andy Murray di venerdì 2 settembre si giocherà alle ore 18 sull' Arthur Ashe. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1, in streaming su SkyGo, NOW, DAZN, Eurosport Player, Discovery+.