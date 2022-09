Berrettini-Ruud oggi in tv, quarti Us Open 2022:dove vederli in diretta

Appuntamento da non perdere oggi, martedì 6 settembre, per gli amanti del tennis. Matteo Berrettini sfida Casper Ruud nei quarti di finale degli Us Open 2022.

Il campione romano e il tennista norvegese si affrontano per conquistare un posto in semifinale. Ruud è in testa per 3-2 nelle sfide precedenti avendo avuto la meglio nel secondo turno del Roland Garros nel 2019, ai quarti di finale del Masters 1000 di Roma nel 2020 e nella finale di Gstaad 2022. Berrettini lo ha battuto al terzo turno proprio all'Us Open nel 2020 e in semifinale a Madrid nel 2021.

US Open 2022, Berrettini-Ruud

Matteo Berrettini nella sfida dei quarti di finale degli Us Open di oggi, martedì 6 settembre, contro il norvegese Ruud, dovrà mostrare di aver ritrovato una maggior brillantezza rispetto agli ottavi di finale, dove si è imposto su Davidovich aggrappandosi più alla tenacia che al bel gioco.

Per eguagliare il suo miglior risultato a New York, ottenendo un'altra semifinale dopo quella ottenuta nel 2019, dovrà scendere in campo il miglior Berrettini. L'incontro contro Ruud sarà il primo nel programma odierno all'Arthur Ashe Stadium, inizierà alle ore 18.00 e sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport (1 o 2 a seconda della programmazione), in streaming su SkyGo, NOW, DAZN, Eurosport Player, Discovery+.