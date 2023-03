Berrettini-Rune, Atp 500 Acapulco: dove vederla in diretta tv e in streaming

Grande sfida per Matteo Berrettini all'Atp 500 di Acapulco. Nella notte di venerdì 3 marzo alle ore 4.20 scenderà in campo contro il danese Holger Rune, per i quarti di finale.

Sarà un banco di prova molto importante per l'azzurro che ha superato in due set lo svedese Elias Ymer (6-3) (6-3), dimostrando una condizione in crescita che fa ben sperare anche in vista dei prossimi appuntamenti del Sunshine Double, i due Masters 1000 che prenderanno il via a Indian Wells e a Miami. Nell'unico precedente contro Rune Berrettini, un anno fa a Indian Wells, Berrettini si impose in tre set per 6-3, 4-6, 6-4.

Atp 500 Acapulco, Berrettini-Rune: dove vederla in tv

L'incontro dei quarti di finale dell'Atp 500 di Acapulco tra Berrettini e Rune è l'ultimo in programma nella sessione serale e non inizierà prima delle 4.00. A trasmettere l'Atp 500 di Acapulco è Supertennis, in chiaro. Lo streaming gratuito è disponibile sul sito di Supertennis e a pagamento sull'app Supertennix (gratis per tesserati FIT).