Berrettini-Davidovich Fokina oggi in tv, Us Open 2022: dove vederla in diretta

Matteo Berrettini prosegue la sua corsa agli Us Open. Oggi, domenica 4 settembre, il campione romano affronterà Davidovich Fokina negli ottavi di finale dell'ultimo Slam dell'anno. In palio c'è un posto ai quarti.

Us Open 2022, Berrettini-Davidovich: dove vederla in tv

Matteo Berrettini, nell'unico precedente con Davidovich-Fokina, fu sconfitto al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo per 2-0. La sfida di oggi, domenica 4 settembre agli ottavi degli Us Open, sarà dunque una grande occasione di rivincita contro un avversario ostico.

L'incontro, che è il primo match odierno nel programma al Louis Armstrong Stadium, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1, in streaming su SkyGo, NOW, DAZN, Eurosport Player, Discovery+.