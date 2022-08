Berrettini-Grenier oggi in tv, Us Open 2022: dove vederla in diretta tv

Matteo Berrettini torna in campo oggi, mercoledì 31 agosto, agli Us Open 2022. Il campione romano sfiderà Hugo Grenier in un match nel quale è nettamente favorito. Dopo aver battuto all'esordio il cileno Jarry, il campione romano incontra il lucky loser francese che al primo turno ha avuto la meglio sull'argentino Etcheverry.

Questa edizione degli Us Open 2022 sta diventando una grande occasione per Matteo Berrettini viste le eliminazioni dal suo lato del tabellone di due big del calibro di Stefanos Tsitsipas (numero 4 del seeding) e Taylor Fritz (numero 10 del seeding). In caso di passaggio del turno Matteo incontrebbe il vincente della sfida tra Andy Murray e Emilio Nava.

Us Open 2022, Berrettini-Grenier: dove vederla in tv

L'incontro tra Matteo Berrettini e Hugo Grenier è il secondo nel programma oggi sul Grandstand, che inizierà alle ore 17 con la sfida tra Jabeur e Mandlik. Berrettini-Grenier non inizierà prima delle ore 18.15. Sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1, in streaming su SkyGo, Now, Dazn, Eurosport Player, Discovery+.