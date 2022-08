Berrettini-Jarry, Us Open 2022: oggi in tv, orario, diretta

Matteo Berrettini è pronto a iniziare la sua avventura agli Us Open 2022. Il campione romano oggi, lunedì 29 agosto, scende in campo a New York, per sfidare al primo turno il cileno Nicolás Jarry, numero 120 della classifica ATP.

Berrettini, numero 11 del seeding, avrebbe dovuto sfidare il boliviano Hugo Dellien che è stato costretto al forfait a causa di un problema al polso.

Us Open 2022, Berrettini-Jarry: dove vederla in tv e in streaming

Matteo Berrettini sinora ha sfidato in carriera Nicolás Jarry in un'unica occasione e venne sconfitto nei quarti di finale di Kitzbühel nel 2018 (5-7, 3-6).

Oggi il campione romano ha la possibilità di rifarsi contro un avversario sulla carta decisamente inferiore. Il match che si giocherà sul campo 17 sarà il secondo nel programma di giornata e non inizierà prima delle ore 18.30. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1, in streaming su SkyGo, NOW, AZN, Eurosport Player, Discovery+.