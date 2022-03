Matteo Berrettini si opera alla mano destra: "Presto aggiornamenti"

Matteo Berrettini si è operato alla mano destra. La notizia arriva oggi, martedì 29 marzo, come un fulmine a ciel sereno. Sui social Berrettini appare sorridente sul letto dell'ospedale segno che il rapido intervento a cui si è sottoposto è andato bene.

Matteo Berrettini si opera: "Presto maggiori aggiornamenti"

"Dopo il ritiro dal torneo di Miami – scrive Matteo Berrettini su Instagram - a causa di un infortunio alla mano destra, io e il mio team abbiamo parlato con medici e specialisti, avendo effettuato tutti i controlli e gli accertamenti del caso. Ci hanno consigliato di procedere con una piccola operazione per garantire un rapido e completo recupero. Oggi mi sono sottoposto all'operazione ed è andata molto bene. I medici ed il mio team stanno già discutendo del programma per tornare in campo e appena avremo un quadro più chiaro vi fornirò maggiori aggiornamenti. Come sempre grazie mille per il vostro supporto".