Matteo Berrettini ai quarti degli US Open: Davidovich battuto dopo 3 ore e 45 minuti

Matteo Berrettini c'è. Il campione romano oggi, domenica 4 settembre, stacca il pass per i quarti di finale degli Us Open 2022 battendo al quinto set un indomito Alejandro Davidovich. Lo spagnolo si è arreso soltanto dopo 3 ore e 45 minuti di gioco, dopo un finale stoico.

Us Open 2022, Berrettini ai quarti

Il nostro Berrettini può sorridere per il risultato (3-6, 7-6, 6-3, 4-6, 6-2) e per la reazione trovata dopo un avvio da incubo con il primo set perso per 3-6. Nel secondo set si aggrappa alla partita, spegnendo il primo tentativo di allungo di Davidovich al tie-break (7-2).

L'iniezione di fiducia prosegue nel terzo set che il campione romano chiude sul 2-1, ma il quarto set premia un Davidovich che si dimostra nuovamente un grande lottatore. Il tennista iberico, che vantava un unico precedente a suo favore con la vittoria su Berrettini quest'anno a Montecarlo, riesce portare il match al quinto.

Per fortuna di Berrettini il finalista del Masters 1000 monegasco cede nell'ultimo gioco, prima in termini di punteggio, subendo fino al 4-1, poi, purtroppo, a livello fisico, per una scivolata che lo costringe a vivere un finale dolorante per un problema al ginocchio. Berrettini è ai quarti e può eguagliare il suo miglior risultato nello Slam statunitense, la semifinale agli Us Open 2019. Per raggiungere l'obiettivo dovrà superare il vincente della sfida agli ottavi tra Ruud e Moutet. L’avventura del campione romano negli States continua.