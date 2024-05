Berrettini si ritira dal torneo di Roma: non giocherà gli Internazionali d'Italia

Matteo Berrettini non giocherà gli Internazionali d'Italia a Roma. Il romano, che aveva annunciato di essere in forte dubbio a causa di una tonsillite, alla fine ha deciso di non scendere in campo per disputare domani, giovedì 9 maggio, il match contro Stefano Napolitano.

"Ho provato a fare di tutto per essere in campo ma non sono pronto per competere. Rischio di farmi male e di stare fermo, questa è l’ultima cosa che voglio", ha spiegato in una conferenza stampa dove ha annunciato che, anche quest'anno, non giocherà al Foro Italico.

"Ho preso qualcosa che mi ha debilitato tanto, con i medicinali. Fondamentalmente non mi sento pronto. Vorrei giocare questo torneo per arrivare fino in fondo, alla fine, non c’è niente di rotto, c’è solo grande tristezza. Sono tre anni che questo torneo qualcuno me lo porta via", ha spiegato in questa conferenza stampa improvvisata, dove ha detto che la sua speranza è quella di rientrare prima di Parigi o a Parigi per il Roland Garros 2024.

L'assente del romano, finalista a Wimbledon nel 2021 e recentemente vincitore del torneo di Marrakech, è una grande delusione per il pubblico italiano che già deve fare i conti con il forfait di Jannik Sinner per i problemi all'anca destra.

Non mancherà il supporto dei tifosi per gli altri azzurri. Luciano Darderi, che ha battuto Shapovalov in 3 set e Cobolli, che ha sconfitto Fognini in 2 set, sono già al secondo turno dell'At Masters 1000. Stasera, alle ore 19, sarà grande tifo per Fabio Fognini che affronta il britannico Daniel Evans.

L'incontro sarà visibile in chiaro su Rai 2 e in streaming su Raiplay con commento di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta e gli interventi da bordo campo di Maurizio Fanelli. Per gli abbonati su Sky Sport, streaming a pagamento su NOW, Sky Go e Tennis Tv.