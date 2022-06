Berrettini è positivo al Covid: si ritira da Wimbledon

Una bruttissima notizia per tutti gli italiani e gli appassionati di tennis. Oggi, martedì 28 giugno, Matteo Berrettini tramite i suoi canali social ha annunciato che è costretto al ritiro da Wimbledon 2022 a causa della positività al Covid.

Wimbledon: Berrettini si ritira, positivo al Covid

"Ho il cuore spezzato nell'annunciare che devo ritirarmi da Wimbledon a causa del risultato positivo del test Covid" ha scritto su Instagram. "Ho avuto sintomi influenzali e sono stato in isolamento negli ultimi giorni - ha scritto Berrettini - Nonostante i sintomi non siano gravi, ho deciso che era importante fare un altro test questa mattina per proteggere la salute e la sicurezza dei miei compagni concorrenti e di tutti gli altri coinvolti nel torneo. Non ho parole per descrivere l'estrema delusione che provo. Il sogno è finito per quest'anno, ma tornerò più forte. Grazie per il sostegno".

Oggi, martedì 28 giugno, alle ore 14, sarebbe dovuto scendere in campo contro Garin per cominciare l'avventura a Wimbledon. La sfortuna si accanisce dunque nuovamente su Berrettini, dopo l'infortunio agli addominali obliqui alle Atp Finals a Torino dello scorso anno e quello più recente alla mano. Dopo poco più di 80 giorni, al rientro, era tornato a vincere Stoccarda e al Queen's, dimostrando il suo grande feeling sull'erba. Era uno dei grandi favoriti di Wimbledon 2022. Questo maledetto virus gli porta via un sogno.Speriamo che Berrettini dimostri ancora una volta di sapersi rialzare più forte di prima.