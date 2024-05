Berrettini salta anche il Roland Garros: "Non sono ancora pronto", l'appuntamento è sull'erba

Matteo Berrettini non giocherà il Roland Garros. Il romano, che aveva saltato anche gli Internazionali d'Italia, lo ha annunciato oggi, giovedì 23 maggio, con un'Instagram Stories.

"Nonostante mi stia allenando intensamente, non mi sento ancora pronto per giocare più partite al meglio dei 5. Per questo ho deciso, con il mio team, di ritornare per la stagione sull'erba. Grazie, come sempre, per il continuo supporto, dobbiamo avere solo un altro po' di pazienza", ha scritto, ricevendo moltissimi messaggio di sostegno da parte dei tifosi che non vedono l'ora di rivederlo vincente e sorridente come quest'anno dopo il successo nel torneo di Marrakech.

Berrettini è attualmente numero 96 del ranking Atp e quest'anno era tornato in campo dopo un lungo stop causato da un brutto infortunio alla caviglia destra. In carriera sull'erba è stato finalista a Wimbledon 2021, ha centrato due titoli al Queen's (2021 e 2022) e ha vinto il torneo di Stoccarda (2022). La speranza e l'augurio sono di vederlo tornare presto su quei livelli.