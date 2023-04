Berrettini-Rune, oggi Montecarlo: dove vederla in tv e in streaming

Un ottavo di finale pieno di insidie e di emozioni. Questo attende oggi, giovedì 13 aprile, Matteo Berrettini.

Il campione romano, che ieri ha reagito alle difficoltà contro Francisco Cerundolo, avendo la meglio al terzo set, vuole conquistarsi un posto nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, battendo un avversario del calibro di Holger Rune, che ieri si è imposto agevolmente in due set su Dominic Thiem.

Montecarlo 2023, Berrettini-Rune: dove vederla in tv e in streaming

L'incontro tra Matteo Berrettini e Holger Rune, che vale l'accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, è il quarto di giornata sul Court des Princes e non inizierà prima delle 15.10.

Il Masters 1000 di Montecarlo viene trasmesso in diretta tv in esclusiva per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205) e in streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV.