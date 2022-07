Atp Gstaad Berrettini-Ruud finale oggi: dove vederla in tv e in diretta

Matteo Berrettini scende in campo oggi, domenica 24 luglio, nella finale dell'Atp 250 di Gstaad. Il campione romano, che in semifinale ha superato Dominic Thiem, affronterà il norvegese Casper Ruud. I due si sono sfidati in quattro precedenti occasioni e il bilancio è di perfetta parità. Per Berrettini, rientrato dopo il Covid che l'ha costretto a rinunciare a Wimbledon, l'obiettivo è quello di allungare la sua striscia di 12 vittorie consecutive.

Atp 250 Gstaad, Berrettini-Ruud: dove vederla in tv e in diretta

L'incontro Berrettini-Ruud, finale dell'Atp 250 di Gstaad, si giocherà alla Roy Emerson Arena alle ore 11.30. Gli appassionati di tennis potranno seguire il match il match in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e SuperTennisTV e diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTennix.