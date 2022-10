Berrettini subito eliminato a sorpresa a Firenze: ai quarti va Carballes Baena

Una sconfitta inattesa per Matteo Berrettini all'Atp 250 a Firenze. Il campione romano, numero 16 del mondo, è stato sconfitto oggi, mercoledì 12 ottobre, da Roberto Carballes Baena.

Berrettini, numero 2 del seeding, ha subito la rimonta del tennista spagnolo, numero 80 del ranking Atp, che ha vinto in 3 set per 5-7 7-6(7) 7-5 dopo 3 ore e 21 minuti di gioco, conquistando la qualificazione ai quarti di finale.

Dopo l'eliminazione subita da Sonego, sconfitto al primo turno dallo spagnolo Bernabè Zapata Miralles (6-4 6-4), arriva un'altra uscita precoce dal torneo toscano per un italiano per mano di uno spagnolo.

Domani, giovedì 13 ottobre, Lorenzo Musetti farà il suo esordio agli ottavi di finale sfidando proprio Zapata Miralles. Un'occasione in più per il tennista di Carrara per fare bene all'Atp 250 di Firenze, dove è l'unico azzurro rimasto in tabellone.