Matteo Berrettini, la grande amarezza dopo la sconfitta con Ruud: "La mia peggior giornata nel torneo"

Il volto scuro esemplifica la grande amarezza provata da Matteo Berrettini. Ieri, martedì 6 settembre, il campione romano si è dovuto arrendere a Casper Ruud e ha visto così svanire la possibilità di conquistare la seconda semifinale in carriera agli Us Open dopo quella ottenuta nel 2019.

I parziali di 6-1, 6-4, 7-6 (4-7) evidenziano la superiorità mostrata da Ruud per buona parte dell'incontro. La rimonta di Berrettini nel terzo set si è purtroppo arrestata sul più bello con un tie-break perso per 7-4 che ha certificato la grande crescita del tennista scandinavo, capace di qualificarsi per la prima volta in carriera ha raggiunto il traguardo delle semifinali a Flushing Meadows.

"Lui ha avuto il miglior inizio possibile, e io l’ho aiutato - ha ammesso Matteo Berrettini in conferenza stampa. Lui ha giocato veramente bene, e io ho giocato veramente male. Probabilmente è stata la mia peggiore giornata nel torneo nel momento più importante. Ho combattuto, ma non è stato abbastanza. Non sentivo il mio gioco, la mia mentalità, lui sembrava stare benissimo. Ha giocato una gran partita, gliel’ho detto. Non credo ci sia molto da aggiungere”.

“Sono riuscito a mettere un po' più di energia in più dalla fine del secondo set, ma anche nel terzo sul 5-2 non mi sentivo assolutamente bene. In giornate del genere non puoi fare altro che continuare a provarci, io l'ho fatto, ma non ha funzionato fino in fondo", ha ammesso Berrettini che si è complimentato con il suo avversario.

Casper Ruud, che proseguendo la sua corsa nell'ultimo Slam dell'anno può ambire a diventare numero 1 al mondo, è apparso in grande crescita: “Lui è veramente migliorato tanto con la risposta. Prima aveva bisogno di più tempo, ora è diventato anche più veloce a leggere la direzione del servizio avversario. Poi con il dritto è sempre molto preciso e molto efficace”.

Matteo Berrettini: i prossimi impegni dopo gli Us Open

La sconfitta di ieri di Matteo Berrettini agli Us Open, nei quarti di finale contro Casper Ruud, complica purtroppo anche la qualificazione del campione romano alle Atp Finals di Torino. Ora dovrà dare il massimo nei tornei che rimangono da qui a fine stagione e centrare un exploit in quello che metterà a disposizione più punti: il Masters 1000 in programma a Parigi-Bercy, in programma da sabato 29 ottobre a domenica 6 novembre.

Matteo Berrettini agli US Open ha avuto comunque il merito di essere entrato nuovamente tra i migliori otto giocatori degli Us Open, ottenendo questo risultato dopo un periodo dove aveva dovuto recuperare anche dal Covid-19 che gli aveva impedito di giocare a Wimbledon. Ora, insieme a Jannik Sinner (anche lui tra i migliori otto negli States e attualmente ancora in corsa), Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli, dovrà centrare la qualificazione alla fase finale della Coppa Davis. Dal 13 al 18 settembre a Bologna si gioca la fase a gironi e Bologna è già in trepidante attesa. Gli azzurri di Capitan Volandri affronteranno la Croazia, l'Argentina e la Svezia.