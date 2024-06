Berrettini sconfitto in finale sull'erba di Stoccarda: Draper lo batte in 3 set

È Jack Draper a fare festa sull'erba di Stoccarda dopo aver battuto in finale Matteo Berrettini in 3 set 3-6 7-6 (5) 6-4. Il romano, però, superato il dispiacere per quello che sarebbe stato il suo terzo titolo su questi campi, può guardare con grande fiducia ai prossimi appuntamenti della stagione erbivora, Halle e Wimbledon, torneo di cui è stato finalista nel 2021.

Berrettini, che sta recuperando anche nel ranking Atp ed è ora 65esimo, a fine match nel discorso finale ha detto rivolgendosi al suo team: "Solo noi sappiamo quello che abbiamo passato, tanti su e giù".

Quest'anno ha vinto sulla terra rossa a Marrakech, ma poi causa infortunio ha dovuto saltare appuntamenti importanti come gli Internazionali d'Italia nella sua Roma o il Roland Garros.

Per questo la settimana a Stoccarda è davvero molto importante, perchè Berrettini ha mostrato una condizione decisamente in crescita e i risultati sono arrivati. Nel primo set ha avuto nettamente la meglio su Draper con il punteggio di 6-3 in meno di mezz'ora.

Nel secondo set, combattutissimo, sono stati i dettagli a fare la differenza e tutto si è deciso al tie-break, appassionante e incerto fino alla fine, con il 6-5 a favore dell'inglese che pareggia i conti e va al terzo dove è più bravo di Berrettini a trovare il break per vincere 6-4.