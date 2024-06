Berrettini c'è: batte Shapovalov sull'erba di Stoccarda e vola ai quarti

Prova d'orgoglio per Matteo Berrettini. Oggi, giovedì 13 giugno, il romano n.95 ATP, nel torneo ATP 250 di Stoccarda, sull'erba, la sua superficie prediletta, ha battuto il canadese Denis Shapovalov, n.117 ATP.

In questa sfida tra due giocatori che valgono ben altra classifica il nostro è riuscito ad imporsi autorevolmente in 2 set con il punteggio di 6-4, 6-4.

Berrettini avanza così ai quarti e soprattutto sta trovando in Germania risposte positive in vista dei prestigiosi appuntamenti erbivori che lo attendono, in vista di Wimbledon 2024.

Prova convincente anche da parte di Lorenzo Musetti che questa mattina ha battuto in 3 set il tedesco Koepfer riuscendo a rimontare dopo il primo set perso al tie-break. Il toscano ha vinto il secondo set proprio al tie-break e poi ha portato a casa il match con un terzo set vinto per 6-3.



Atp Stoccarda 2024: tabellone, calendario, date, orari, tv