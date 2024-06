Berrettini-Shapovalov, Atp Stoccarda 2024: dove vederla in diretta

Match importante oggi, giovedì 13 giugno, per Matteo Berrettini. Il romano nel torneo Atp Stoccarda 2024 negli ottavi di finale sfida il canadese Denis Shapovalov che ha vinto entrambi i precedenti che sono però piuttosto datati.

Per Berrettini che ha battuto nel turno precedente il russo Roman Safiullin un successo sarebbe importante per trovare la miglior forma sulla superfice che ama di più lungo la strada che conduce a Wimbledon 2024.

Il vincente di questa sfida nei quarti troverà chi avrà avuto la meglio nel match degli ottavi tra l’australiano Duckworth e lo statunitense Shelton.

Berrettini-Shapovalov, Atp Stoccarda 2024: dove vederla in tv

L'incontro tra Matteo Berrettini e Denis Shapovalov degli ottavi di finale dell'Atp Stoccarda 2024 è il terzo nel programma di oggi, giovedì 13 giugno, dell'Atp 250 di Stoccarda e si gioca non prima delle ore 14:30. Sarà trasmesso in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e NOW.