Berrettini-Shevchenko, oggi Atp Marrakech 2024: l'orario e dove vederla in diretta

Primo turno dell'Atp 250 di Marrakech per Matteo Berrettini. Oggi, martedì 2 aprile, il romano, nel torneo in terra battuta che si disputa nella città marocchina, fa il suo debutto nella stagione sul rosso affrontando il kazako Alexander Shevchenko, testa di serie numero 6 del tabellone.

Una partita molto importante che arriva dopo le buone sensazioni che aveva avuto nella settimana del Challenger di Phoenix, prima della sconfitta in finale e della sconfitta contro Andy Murray al primo turno del Masters 1000 di Miami.

Berrettini, atttuale numero 135 al mondo, è stato ammesso al tabellone principale grazie al ranking protetto, dato che è rimasto fermo per 6 mesi a causa di un infortunio. Tra i due c'è un solo precedente a favore di Shevchenko che un anno fa aveva avuto la meglio nei quarti a Phoenix.

Berrettini-Shevchenko, Atp 250 Marrakech: l'orario e dove vederla in diretta

L'incontro del primo turno dell'Atp 250 Marrakech tra Matteo Berrettini e Alexander Shevchenko è in programma oggi, martedì 2 aprile, ed è il secondo di giornata dalle 13 italiane. Non inizierà prima delle 14.20 e sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennnis) e in streaming su Now e SkyGo.