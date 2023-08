Berrettini-Sinner, oggi l'imperdibile derby all'Atp Toronto: dove vederlo in diretta tv 

Una sfida tanto inedita quanto affascinante. Questa sera, non prima delle ore 21.00, all'Atp Masters 1000 in Canada, sul Grandstand, si sfidano per la prima volta in un derby Jannik Sinner e Matteo Berrettini.

Sinner, 21 anni, è reduce dalla semifinale di Wimbledon, dove si è arreso soltanto al finalista Novak Djokovic, che in carriera ha vinto i Championships per 7 volte. L'altoatesino, vincitore di 7 titoli Atp in carriera, l'ultimo quest'anno a Montpellier, è attualmente in ottava posizione nel ranking Atp e sesto nella Atp 'Race to Turin', in piena corsa per qualificarsi alle Atp Finals a Torino, a novembre.

Anche Matteo Berrettini, 27 anni, nella sua carriera ha vinto 7 titoli in singolare, 3 su terra rossa e 4 quattro sull'erba, tra cui due edizioni del Queen's. The Hammer Berrettini, Il martello, è l'unico italiano ad aver disputato la finale di Wimbledon, nel 20021, la semifinale dell'Australian Open, nel 2022 e dell'US Open, nel 2019.

Quest'anno Berrettini ha visssuto una stagione difficile. Dopo l'eliminazione al primo turno degli Australian Open da Andy Murray, è scivolato fuori dalla top 20 dopo 3 anni e mezzo. Ha poi avuto una serie di risultati negativi, ritiro ai quarti di Acapulco contro Rune, eliminazione precoce a Indian Wells, sconfitta al Challenger di Phoenix da Aleksander Shevchenko, a causa di un nuovo infortunio agli addominali che ne ha fortemente condizionato il rendimento. Anche sull'erba di Stoccarda si arrende alla mancanza di condizione nel derby contro l'amico Sonego.

Il vero Berrettini abbiamo ricominciato a vederlo recentemente a Wimbledon dove ha sconfitto Sonego, de Minaur e Zverev, prima di perdere in quattro set negli ottavi, rimontato dal numero 1 al mondo e vincitore sui sacri prati inglesi, Carlos Alcaraz. Al primo turno di questo Masters 1000 a Toronto abbiamo visto un Berrettini convincente che ha autevolmente superato Gregoire Barrere, tornando a vincere un incontro sul cemento dopo oltre 5 mesi.

Atp Toronto, Berrettini-Sinner: orario e diretta

L'incontro tra Berrettini e Sinner, al secondo turno del Masters 1000 di Toronto, è per questi motivi particolarmente atteso. Si affrontano, per la prima volta a questi livelli, due amici, due compagni di nazionale e due dei giocatori più amati dagli italiani.

Sarà fondamentale verificare la tenuta di Berrettini dal punto di vista fisico, in quello che si annuncia una grande sfida tra due giocatori che, quando sono al meglio della loro forma, sono dotati di un bagaglio tecnico di colpi e di una forza mentale che rende le loro partite appassionanti e belle da seguire.

Berrettini-Sinner si gioca oggi, mercoledì 9 agosto, sul Grandstand ed è il quarto incontro dalle ore 17.00, seguirà Fritz-Humbert, Arnaldi-Medvedev, Zverev-Davidovich Fokina, non inizierà prima delle 21.00 e sarà trasmessa in diretta tv, per gli abbonati, Sky Sport Summer (201) o Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su Sky Go e NOW.