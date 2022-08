Sinner e Berrettini, Us Open fondamentali per un posto alle Finals di Torino

Conquistare l'America per garantirsi un posto a Torino. Jannik Sinner e Matteo Berrettini hanno un motivo in più per far bene agli Us Open 2022. I due campioni del tennis azzurro devono conquistare punti per recuperare terreno nella Pepperstone Atp Live Race To Turin, la classifica che si basa sui risultati stagionali che determina i qualificati alla seconda edizione torinese delle Atp Finals, in programma dal 13 al 20 novembre.

Atp Race: Us Open decisivi per Berrettini e Sinner

Matteo Berrettini è attualmente 14esimo, mentre Sinner è 15esimo. I due sono ancora in corsa per centrare la qualificazione a questo prestigiosissimo appuntamento casalingo, ma devono recuperare più di 800 punti su Andrey Rublev, settimo e oggi ultimo dei qualificati in quanto Novak Djokovic, essendo attualmente fuori dalla Top 8 ma ancora in Top 20, avrebbe un posto garantito a Torino in qualità di campione Slam nell'anno.

Nel doppio Simone Bolelli e Fabio Fognini inizieranno l'ultimo Slam della stagione in piena corsa per tornare alle Nitto ATP Finals per la seconda volta in carriera. Gli Us Open saranno importantissimi visto che quest'anno ci sarà un Masters 1000 in meno da sfruttare dopo la cancellazione del torneo di Shanghai. Ci saranno, però, Parigi-Bercy, un paio di ATP 500 (Tokyo o Nur Sultan, quindi Vienna o Basilea), e magari i due nuovi ATP 250 in Italia a Firenze e Napoli.

Pepperstone Atp Race to Turin, Top 15: aggiornata al 29-08-2022

1. Rafael Nadal (ESP) - 5.640 punti

2. Stefanos Tsitsipas (GRE) - 4.630

3. Carlos Alcaraz (ESP) - 4.470

4. Casper Ruud (NOR) - 3.695

5. Daniil Medvedev - 3.205

6. Felix Auger-Aliassime (CAN) - 2.825

7. Andrey Rublev - 2.705

8. Alexander Zverev (GER) - 2.700

9. Hubert Hurkacz (POL) - 2510

10. Taylor Fritz (USA) - 2.385

11. Cameron Norrie (GBR) - 2.150

12. Pablo Carreno Busta (ESP) - 2.100

13. Novak Djokovic (SRB) - 1.970

14. Matteo Berrettini (ITA) - 1.875

15. Jannik Sinner (ITA) - 1.870