Berrettini-Sonego, oggi Atp Marrakech 2024: l'orario e dove vederla in diretta

Derby azzurro da non perdere all'Atp 250 di Marrakesh. Matteo Berrettini, che sulla terra rossa in questo torneo ha battuto il kazako Shevchenko e lo spagnolo Munar, cerca ulteriori conferme della sua ritrovata competività contro Lorenzo Sonego, anche lui a caccia di una serie positiva di risultati.

Il torinese nel turno precedente ha avuto la meglio in 3 set, in rimonta, sull'indiano Nagal.

Berrettini-Sonego, Atp Marrakech 2024: l'orario e dove vederla in diretta

Il match dei quarti di finale dell'Atp Marrakech 2024 tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si gioca venerdì 5 aprile alle 15.40 e sarà trasmesso in diretta sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming su Now e Sky Go.