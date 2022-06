Atp Stoccarda, Berrettini-Sonego oggi in tv: dove vederla in diretta e in chiaro

Una bellissima sfida si giocherà oggi, venerdì 10 giugno, nei quarti di finale del torneo 250 di Stoccarda. Sull'erba tedesca, uno dei tornei più importanti prima dell'appuntamento clou a Wimbledon, si sfideranno Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego.

I due azzurri, il numero 10 del ranking Atp e numero 2 del seeding, affronta per la prima volta il compagno di nazionale, numero 32 del mondo e sesta testa di serie di questo torneo. I due si affronteranno per la prima volta a livello ATP: in palio c'è la semifinale contro il vincente del quarto tra Bonzi e Otte.

Atp Stoccarda, Berrettini-Sonego: dove vederla in tv

Il campo centrale del Boss Open è pronto per ospitare questa sfida tra due amici che dovranno misurarsi in campo. Berrettini, dopo l'operazione alla mano che ha condizionato la sua stagione, costringendolo a saltare i più prestigiosi appuntamenti sulla terra rossa, è finalmente tornato in campo in questo torneo e sta affinando la sua preparazione a Wimbledon, dove la scorsa estate fece sognare tutta l'Italia arrivando fino in finale.

Sonego, dopo un periodo di flessione nei risultati, ha mostrato segnali incoraggianti di ripresa, soprattutto al Roland Garros, dove si è arreso al terzo turno al finalista Casper Ruud, al quale era anche riuscito a strappare due set.

Il match tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, che ha come orario d'inizio stimato le 12.20, è il secondo di giornata sul campo centrale e inizierà al termine della sfida tra il francese Benjamin Bonzi e il tedesco Oscar Otte, che è iniziata alle ore 11.00. Sarà trasmessa in diretta per gli abbonati su su Sky Sport Uno (canale 201, fino alle 12.55), Sky Sport tennis (canale 205) e in diretta streaming su Sky Go e Now. Sarà possibile seguire l'incontro in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e in streaming su Super Tennix.