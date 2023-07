Wimbledon 2023, Berrettini-Sonego: orario, diretta, tv

È arrivato il giorno del derby italiano a Wimbledon 2023. Martedì 4 luglio Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si giocheranno l'accesso al secondo turno.

Il torinese ha recentemente sconfitto nettamente il campione romano sull'erba di Stoccarda, un match senza storia dove sono apparsi chiari i limiti di condizione di Berrettini per l'infortunio agli addominali che ne sta condizionando il rendimento.

Per questo nell'incontro di domani, in programma sul Campo Centrale, terzo match a partire dalle ore 12.00 sarà in primis importante verificare i progressi dal punto di vista atletico dell'unico italiano che può finora vantare una finale (qui potete rivedere gli highlights), quella persa contro Djokovic nel 2021 dopo un'esaltante cammino, nella lunghissima storia del torneo più prestigioso del circuito.

Wimbledon 2023, Berrettini-Sonego: dove vederla in diretta tv

L’incontro tra Berrettini e Sonego sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis e Sky Sport. Diretta streaming su Sky Go e NOW.