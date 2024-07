Berrettini-Tsitsipas, oggi semifinale Atp Gstaad: dove vederla in diretta

Match tutto da seguire per gli appassionati di tennis. Oggi, sabato 20 luglio, Matteo Berrettini scende in campo sulla terra rossa dell'Atp Gstaad e si gioca l'accesso in finale contro il greco Stefanos Tsitsipas.

Il romano, che avrà l'opportunità di vendicare Fognini che è stato battuto ai quarti dall'ellenico, ha perso nei tre precedenti, ma arriva a questo match in fiducia dopo i grandi progressi mostrati sull'erba di Wimbledon, dove si è arreso contro Sinner al terzo turno dopo un bellissimo derby.

In questa settimana sul rosso ha sinora superato agevolmente qui a Gstaad, Cachin, Galan e Auger-Aliassime.

Berrettini-Tsitsipas, semifinale Atp Gstaad 2024: a che ora inizia

La semifinale dell'Atp Gstaad 2024 tra Berrettini e Tsitsipas è il secondo match nel programma di oggi, sabato 20 luglio, alla Roy Emerson Arena e si giocherà al termine della prima semifinale Struff-Halys che inizia alle ore 11. Berrettini-Tsitsipas non scenderanno in campo prima delle 13:30.

L'incontro sarà trasmesso per gli abbonati in diretta tv su Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv.