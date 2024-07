Berrettini trionfa sul rosso a Gstaad: in finale battuto in due set il francese Harrys

Matteo Berrettini urla di gioia e sorride intensamente dopo essere tornato ad assaporare il gusto della vittoria. Oggi, domenica 21 luglio, il romano ha trionfato sulla terra battuta dell'Atp 250 di Gstaad avendo agevolmente la meglio in finale sul francese Quentin Halys, proveniente dalle qualificazioni.

Berrettini ha chiuso l'incontro in 59 minuti con il punteggio di 6-3, 6-1. Una vittoria che gli vale, oltre ai 250 punti nel ranking, anche gli 88.125 euro per il vincitore.

La vera finale l'aveva giocata ieri quando aveva avuto la meglio sul favorito per la vittoria, il campione greco Stefanos Tsitsipas. Berrettini, che a Gstaad aveva già trionfato nel 2018 ottenendo il primo titolo Atp della sua carriera, ne aggiunge in bacheca un altro dal sapore speciale.

È il secondo dopo Marrakesh di questo 2024 che sta diventando l'anno del suo riscatto con il 75% di vittorie, 16 su 21.

A Stoccarda è arrivato in finale sull'erba, a Wimbledon al terzo turno ha giocato alla pari con Sinner perdendo una partita che entrambi i contendenti avrebbero meritato di vincere.

Berrettini, finalmente ritrovato dal punto di vista fisico, con il super servizio di cui dispone è un giocatore che merita decisamente un'altra classifica. La sta ricostruendo partita dopo partita, settimana dopo settimana.

Da domani, lunedì 22 luglio, sarà numero 50 Atp ed è l'unico azzurro all'Atp 250 di Kitzbuhel. A caccia di altri punti e di altre vittorie per essere sempre più, nella seconda parte di stagione, con gli Us Open come grande obiettivo, il vero Berrettini.