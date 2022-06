Super Matteo Berrettini, il bis al Queen's è servito

Matteo Berrettini ha bissato il titolo al Queen's, conquistato nella passata stagione, battendo oggi, domenica 19 gigno, in finale Krajinovic per 7-5 6-4. Dopo la vittoria di una settimana fa a Stoccarda, al rientro dopo lo stop di tre mesi per l'operazione alla mano, centra il settimo titolo in carriera, il quarto sull' erba.

"Non riesco ancora a realizzare, troppe emozioni - ha detto alla fine il nostro numero 1 -. Vincere nuovamente il Queen's, uno dei tornei più tornei prestigiosi, è qualcosa di incredibile. Ringrazio il mio team e la mia famiglia che mi sono stati molto vicini. Non riesco a crederci. Il mio team ti può dire come sono arrivato a Stoccarda, ho detto loro sarà dura, noi italiani siamo soliti lamentarci, ora non mi posso lamentare. Ogni volta che passeggio per questo club mi perdo ho visto tutti i nomi che hanno vinto questo torneo nel passato e nel presente, sapere di essere riuscito a vincerlo due volte mi fa venire la pelle d'oca, grazie a tutto per il supporto. Non è un torneo di preparazione a Wibledon sono venuto al Queen's per difendere questo titolo, questo è il Queen's. Ora c'è un altro obiettivo che è Wimbledon."

segue servizio completo