Berrettini è tornato: trionfa a Stoccarda, punta al Queen's e mette Wimbledon nel mirino

Berrettini c'è. Il messaggio arriva perentorio dall'erba di Stoccarda dove il nostro numero 1 ha ottenuto la sua prima vittoria nella stagione 2022.

Il campione romano, al rientro dopo l'infortunio alla mano che l'ha costretto a due mesi e mezzo di lontananza dai campi, si impone autorevolmente su Andy Murray, superandolo in 3 set con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-3. Lo scozzese, purtroppo, è stato condizionato nel terzo set da un problema addominale.

In questa settimana Berrettini ha superato Albot, Sonego e Otte e, oltre agli avversari, ha trovato quelle risposte sul piano del gioco e scacciato i dubbi che si hanno dopo un periodo di lontananza forzata dagli incontri.

Berrettini: "Increrdibile, tornare da un infortunio e vincere"

Per questo era davvero felice per questo successo così importante: “Incredibile, è l’ultima cosa che avrei immaginato: tornare da un infortunio, dalla prima operazione della mia vita, e subito vincere. Non ho giocato al meglio nei primi turni, il mio tennis è migliorato di partita in partita. È stata dura, Murray ha avuto l’occasione di forzare la partita al terzo set: congratulazioni a lui, era chiaro che fosse infortunato e mi dispiace che sia finita così. Per me è stato un onore giocare contro di lui per tutto quello che ha fatto in carriera”.

Ora Berrettini sarà impegnato al Queen's, dove difenderà la vittoria ottenuta un anno fa, per continuare la sua preparazione in vista di Wimbledon dove, un anno dopo la sua prima finale, vuole far sognare ancora gli italiani.