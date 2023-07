Wimbledon 2023, oggi Berrettini-Zverev: dove vederla in diretta tv e in streaming

Matteo Berrettini torna in campo oggi, sabato 8 luglio, a Wimbledon. Il campione romano, dopo aver avuto la meglio nel derby che è durato tre giorni con Sonego, ha travolto Alex De Minaur, con un netto 6-3, 6-4, 6-4 in 2 ore e 11 minuti.

Il suo avversario per un posto negli ottavi è Alexander Zverev che ha avuto la meglio sul giapponese Watanuki. Berrettini tornato 'the Hammer' con il suo servizio è pronto a lottare per conquistare un posto al prossimo turno, in programma lunedì 9 luglio, quando potrebbe profilarsi una supersfida con Carlos Alcaraz, il numero 1 al mondo, nettamente favorito nel suo terzo turno contro il cileno Nicolas Jarry, la testa di serie numero 25.

L'incontro tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev è il terzo match a partire dalle 14 ora italiana e sarà trasmesso su Sky Sport Tennis HD e Wimbledon 2 HD e in diretta streaming su Sky Go e Now.