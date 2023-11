Billie Jean King Cup Finals 2023: quando gioca l'Italia e dove vederla in tv

L'Italia della capitana Tathiana Garbin, da martedì 7 a domenica 12 novembre, è pronta a disputare, a Siviglia, le Finals di Billie Jean King Cup 2023, il torneo femminile per squadre nazionali, equivalente della Coppa Davis maschile.

Le azzurre, che si sono qualificate con una bella rimonta ai danni della Slovacchia per 3-2, mercoledì 8 novembre affronteranno la Francia, mentre giovedì 9 novembre sfideranno la Germania, con cui fanno parte del gruppo D. L'Italia in caso di passaggio del proprio girone troverebbe la vincente del gruppo B, formato da Australia, Kazakistan e Slovenia. Si disputano due incontri di singolare e un doppio.

La nostra squadra è composta da Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini.

Finals Billie Jean King Cup Finals 2023: il calendario dell'Italia

Mercoledì 8 novembre

Francia-Italia: ore 10.00

Giovedì 9 novembre

Italia-Germania: ore 10.00

Sabato 11 novembre

Eventuale semifinale

Vincente gruppo B-Vincente Gruppo D: ore 10.00

Domenica 12 novembre

Eventuale Finale

Vincente Semifinale 1-Vincente Semifinale 2: ore 15.00

Finals Billie Jean King Cup 2023: dove vederla in tv

SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) trasmetterà in diretta i match dell’Italia che saranno anche in streaming gratuito sul sito ufficiale di SuperTennis e a pagamento sulla piattaforma SuperTennix (gratis per abbonati FITP).