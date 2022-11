Tennis, Billie Jean King Cup Finals 2022: calendario, programma, orari tv, quando gioca l’Italia

Inizia oggi a Glasgow la Billie Jean King Cup Finals 2022, l'equivalente femminile della Coppa Davis. Le 12 nazioni finaliste si sfideranno per vincere la competizione che porta il nome della pioniera del professionismo nel tennis femminile e paladina dei diritti civili, capace di lottare in campo contro le avversarie, come nella società contro il sessismo.

L’Italia, dopo essersi qualificata nella scorsa primavera battendo la Francia, sogna ora la grande impresa. Dovrà fare i conti, però, con la forza delle avversarie e con l’assenza di Camila Giorgi. La tennista maceratese, numero 1 azzurra, è indisponibile per una fascite plantare. La nostra capitana, Tathiana Garbin, punterà su: Elisabetta Cocciaretto (numero 64 Wta), Jasmine Paolini (n. 63), Lucia Bronzetti (n. 60) e Martina Trevisan (n. 27). "Sono fiduciosa, perché sono convinta che le mie ragazze con la maglia della Nazionale riescono a trovare risorse supplementari e a creare quella forza del gruppo che molte volte ci ha permesso di conquistare vittorie inimmaginabili", ha detto Garbin, nei giorni che precedono l'evento.

Le nostre ragazze sono state inserite nel girone A e dovranno vedersela con due squadre ostiche come Svizzera e Canada. Le elvetiche, teste di serie numero 1, hanno l’oro olimpico 2021 Belinda Bencic (n. 13 Wta), Jil Teichmann (n. 35), Viktorija Golubic (n. 77) e la 21enne Simona Waltert (n. 119). Le canedesi si affidano all'ex numero 4 al mondo Bianca Andreescu (oggi n. 46), Leylah Fernandez (n. 40), Rebecca Marino (n. 67), Carol Zhao (n. 169) e Gabriela Dabrowski (la n. 6 al mondo di doppio). Verranno disputati due match di singolare e uno di doppio. La vincente del gruppo affronterà la prima classificata del Gruppo D, composto da Polonia, Repubblica Ceca e Stati Uniti. Alla Billie Jean King Cup non parteciperanno la Russia, campione in carica e la Bielorussia, che sono state escluse dall'ITF dopo l'invasione dell'Ucraina.

Tra le grandi favorite per la vittoria in questa edizione ci sono gli Usa che, pur dovendo rinunciare a Jessica Pegula costretta al forfait all'ultimo, hanno in squadra Coco Gauf, Madison Keys, Danielle Collins e Taylor Townsend. La Repubblica Ceca, che sfiderà proprio gli Stati Uniti in una finale anticipata, può contare sulle due campionesse Slam Barbora Krejcikova e Petra Kvitova e l'ex numero 1 Karolina Pliskova.

La Polonia, invece, non avrà la numero 1 al mondo Iga Swiatek, che non riuscirà a prendere parte alla competizione, perché troppo vicina nel calendario alle Finals Wta, che si sono appena concluse negli Stati Uniti. La polacca era davvero delusa per "il fatto che le organizzazioni tennistiche non abbiano trovato un accordo su una cosa così basilare come la programmazione dei tornei, dandoci a disposizione un solo giorno per attraversare il globo e cambiare fuso orario”. Anche il Regno Unito, padrone di casa, non avrà una delle sue punte di diamante, Emma Raducanu, che si è infortunata.

L'Italia esordirà domani, mercoledì 9 novembre, contro la Svizzera. Giovedì 10 novembre affronterà il Canada.

Billie Jean King Cup Finals 2022: programma, date e orari

Martedì 8 novembre

Ore 11:00: Australia-Slovacchia

Non prima delle 17:00: Kazakhstan-Gran Bretagna

Mercoledì 9 novembre

Ore 11:00: Italia-Svizzera e Belgio-Slovacchia

Non prima delle 17:00, Stati Uniti-Polonia, Spagna-Kazakhstan

Giovedì 10 novembre

Ore 11:00: Australia-Belgio, Italia-Canada

Non prima delle 17:00: Spagna-Gran Bretagna e Repubblica Ceca-Polonia

Venerdì 11 novembre

Ore 12:02: Svizzera-Canada

Non prima delle 17:30: Stati Uniti-Repubblica Ceca

Sabato 12 novembre

Ore 11:00:prima semifinale

Non prima delle 17:00: seconda semifinale

Domenica 13 novembre

Ore 15:00: Finale

Billie Jean King Cup Finals 2022: dove vederle in tv

Le Finals della Billie Jean King Cup 2022 saranno trasmesse in esclusiva su SuperTennis che trasmetterà gratuitamente una selezione di incontri sul suo canale (64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Tutte le sfide saranno trasmesse sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).