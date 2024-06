Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, oggi finale Atp Halle 2024: dove vederla in diretta

Nuova opportunità per conquistare il secondo titolo della stagione per Bolelli/Vavassori. La coppia azzurra, formata dal bolognese e dal torinese, sfida oggi domenica 23 giugno, in finale all'Atp 500 di Halle, i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, numero 2 del seeding.

Bolelli/Vavassori sono attualmente primi nella Race e quindi sarebbero tra 8 coppie più forti del circuito qualificate per le Atp Finals 2024 a novembre a Torino.

Quest'estate giocheranno anche il torneo di doppio alle Olimpiadi di Parigi dove sono stati recentemente finalisti al Roland Garros 2024.

Atp Halle 2024, oggi finale doppio Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz: a che ora e dove vederla in diretta tv

La finale del doppio maschile dell'Atp 500 sull'erba di Halle, in Germania, tra Bolelli/Vavassori e Krawietz/Puetz si gioca oggi, domenica 23 giugno, alle ore 11:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.