Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, oggi finale Roland Garros doppio maschile: dove vederla in diretta

Arriva un altro grande giorno per il tennis italiano. Oggi, sabato 8 giugno, nella finale del doppio maschile del Roland Garros 2024 il bolognese Simone Bolelli e il torinese Andrea Vavassori sfidano la forte coppia composta dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic.

Nella loro splendida cavalcata Bolelli/Vavassori, entrati tra le migliori 10 coppie al mondo e lanciati verso la qualificazione alle Atp Finals a Torino, nei primi tre turni hanno battuto Marozsan/Romboli, Matos/Melo e Purcell/Thompson.

Sono poi riusciti ad avere la meglio anche su coppie quotate come quella costituita da Ram e Salisbury e Bopanna/Ebden, vendicando così la sconfitta subita in finale all'Australian Open 2024.

Bolelli/Vavassori, che hanno riportato l'italia in finale nel doppio maschile al Roland Garros 65 anni dopo il 1959 quando ad arrivare al fondo al Major parigino furono Pietrangeli/Sirola avranno quindi oggi un'altra occasione per incidere il loro nome nell'albo d'oro di uno Slam.

Roland Garros 2024, oggi finale doppio Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic: a che ora e dove vederla in tv

La finale di doppio maschile del Roland Garros 2024 tra Bolelli/Vavassori e Arevalo/Pavic si gioca oggi, sabato 8 giugno, sul Philippe Chatrier, come secondo match dalle ore 15 al termine della finale del Roland Garros femminile tra Iga Swiatek e Jasmine Paolini.

L'incontro sarà trasmesso in diretta tv per gli abbonati su Eurosport 1 e in diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.