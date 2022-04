Boris Becker in carcere: condannato a due anni

Boris Becker andrà in prigione. Il grande ex tennista tedesco è stato arrestato, condannato a due anni e sei mesi per bancarotta fraudolenta. Ad inizio mese Becker, 54 anni, era stato giudicato colpevole dalla Southwark Crown Court di quattro dei 24 reati a lui contestati nel processo per fallimento dichiarato nel 2017. Oggi il tribunale londinese ha stabilito l'entità della condanna che dovrà scontare.

Becker era stato dichiarato colpevole per aver trasferito centinaia di migliaia di sterline dal suo conto aziendale e di non aver dichiarato una proprietà nella sua città natale di Leimen in Germania.

L'ex numero uno del mondo e tre volte campione di Wimbledon è stato anche condannato per aver nascosto un prestito bancario di 825.000 euro e 75.000 azioni di un'azienda tecnologica. Becker era già stato dichiarato colpevole di bancarotta il 21 giugno 2017, per un prestito non pagato di oltre 3 milioni di sterline, in Spagna.