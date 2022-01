Tennis, calendario Atp 2022: date, appuntamenti e programma

Una nuova annata tennistica sta cominciando in Australia. Dopo le emozioni dell'Atp Cup vinta dal Canada, nell’Atp 250 a Melbourne Rafa Nadal è tornato alla vittoria.

Da oggi a Sydney e ad Adelaide si stanno disputando gli ultimi due tornei che precedono l'attesissimo primo slam della stagione, l'Australian Open. Manca solo una settimana al via del primo slam della stagione, mentre tiene banco il caso Djokovic.

La presenza del numero 1 al mondo al torneo australiano, per le note vicende, è al momento in forte dubbio. Mancherà, invece, Roger Federer.

Il campione elvetico punta a rientrare nella seconda parte di stagione per disputare il torneo che ama di più: Wimbledon.

Qui trovate tutte le date dei tornei di quest’anno dove anche gli azzurri Berrettini, Sinner, Sonego, Fognini e Musetti, sperano di raccogliere grandi soddisfazioni.

Ecco gli appuntamenti da non perdere. Tra questi meritano una menzione speciale, oltre a quelli sopra citati, gli altri due Slam, il Roland Garros e lo Us Open e il Masters 1000 Roma, in calendario dal 8 al 15 maggio.

Tennis, Atp 2022: il calendario

1-9 gennaio: Atp Cup;

3-9 gennaio: Atp 250 Adelaide 1;

4-9 gennaio: Atp 250 Melbourne;

10-15 gennaio: Atp 250 Sydney;

10-15 gennaio: Atp Adelaide 2;

17-30 gennaio: Australian Open;

31 gennaio-6 febbraio: Atp 250 Montpellier;

31 gennaio-6 febbraio: Atp 250 Cordoba;

31 gennaio-6 febbraio: Atp 250 Pune;

7-13 febbraio: Atp 500 Rotterdam;

7-13 febbraio: Atp 250 Dallas;

7-13 febbraio: Atp 250 Buenos Aires;

14-20 febbraio: Atp 500 Rio de Janeiro;

14-20 febbraio: Atp 250 Delray Beach;

14-20 febbraio: Atp 250 Marsiglia;

14-20 febbraio: Atp 250 Doha;

21-26 febbraio: Atp 500 Dubai;

21-26 febbraio: Atp 500 Acapulco;

21-27 febbraio: Atp 250 Santiago de Cile;

10-20 marzo: Masters 1000 Indian Wells;

23 marzo-3 aprile Masters 1000 Miami.

Atp 2022: Terra Rossa

4-10 aprile Atp 250 Houston;

4-10 aprile Atp 250 Marrakech;

10-17 aprile Masters 1000 Montecarlo;

18-24 aprile Atp 500 Barcellona;

18-24 aprile Atp 250 Belgrado;

25 aprile-1 maggio Atp 250 Estoril;

25 aprile-1 maggio Atp 250 Monaco di Baviera;

1-8 maggio Masters 1000 Madrid;

8-15 maggio Masters 1000 Roma (Internazionali BNL d’Italia)

15-21 maggio Atp 250 Ginevra;

15-21 maggio Atp 250 Lione;

22 maggio-5 giugno Roland Garros.

Stagione erba

6-12 giugno: Atp 250 ‘s-Hertogenbosch;

6-12 giugno: Atp 250 Stoccarda;

13-19 giugno: Atp 500 Halle;

13-19 giugno: Atp 500 Queen’s;

19-25 giugno: Atp 250 Maiorca;

20-25 giugno: Atp 250 Eastbourne;

27 giugno-10 luglio: Wimbledon;

11-17 luglio: Atp 250 Newport.

Terra Rossa

11-17 luglio: Atp 250 Bastad;

18-24 luglio: Atp 500 Amburgo;

18-24 luglio: Atp 250 Gstaad;

25-31 luglio: Atp 250 Atlanta;

25-31 luglio: Atp 250 Kitzbuhel;

1-6 agosto: Atp 250 Los Cabos;

Cemento