Tennis, calendario Atp marzo 2022: date, appuntamenti e programma

A febbraio per la prima volta sul trono del tennis è salito dopo 361 settimane un nuovo giocatore. Daniil Medvedev ha scavalcato in testa al ranking ATP Novak Djokovic che era al comando della classifica da 361 settimane.

La stagione del tennis nel mese di marzo entra sempre più nel vivo.

Si giocheranno due importantissimi Masters 1000 in terra americana, a Indian Wells e a Miami (si concluderà all’inizio di aprile) che metteranno in palio punti importantissimi e un ricco montepremi.

Venerdì 4 e sabato 5 marzo è in programma Slovacchia-Italia di Coppa Davis. Si gareggerà con il vecchio format, quattro singolari e un doppio, al meglio dei tre set per conquistare l'accesso alla fase finale in programma tra novembre e dicembre. Il capitano Volandri si affiderà a Sinner, Sonego, Musetti, Bolelli e Travaglia.

Tennis, calendario Atp marzo: gli eventi

Djokovic è iscritto all'Atp 1000 di Indian Wells ma resta da capire se potrà entrare negli Stati Uniti in base alle regole d'ingresso decise dal Governo americano.

Intanto c’è molta curiosità per vedere in particolare il prosieguo di questo sfolgorante inizio di stagione di Rafael Nadal che trionfando ad Acapulco ha conquistato il suo terzo successo stagionale, dopo la vittoria nell’ATP 250 di Melbourne e dell’Australian Open.

Tra gli italiani bisogna tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Matteo Berrettini. Il campione romano, che si è ritirato nel primo turno del torneo ATP 500 di Acapulco contro Tommy Paul per il ripresentarsi del problema agli addominali, non ha nessuna lesione e si sta già allenando in Florida. La sua assenza in Coppa Davis era già stata precedentemente conconcordata con Volandri e con il resto del gruppo.

Jannik Sinner, dopo l’eliminazione ai quarti dell’ATP 500 di Dubai contro il suo amico Hubert Hurkacz, si presenterà con l’obiettivo di riprendersi la top-10 della graduatoria ATP, dove è stato scavalcato proprio dal tennista polacco. In Davis sarà chiamato a trascinare la squadra alla qualificazione.

Qui trovate il calendario dei principali appuntamenti tennistici del circuito Atp in programma nel mese di marzo.