Tennis, Atp 2023: il calendario con tutte le date dei tornei mese per mese

Anche nel 2023 la stagione tennistica del circuito maschile (Atp) sarà ricchissima di appuntamenti da non perdere. La novità più importante, per quanto riguarda l'Italia, è che al Foro Italico gli Internazionali d'Italia dureranno per 12 giorni. L'annata entrerà nel vivo già il 16 gennaio con gli Australian Open, a cui potrà tornare Novak Djokovic. Il 28 maggio prenderà il via il Roland Garros, Wimbledon inizierà il 3 luglio, mentre gli Us Open cominceranno il 28 agosto.

Qui trovate tutte le date mese per mese. fino alla chiusura con le Nitto Atp Finals 2023 a Torino.

Atp 2023: il calendario