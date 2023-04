Tennis, calendario Atp aprile 2023: date, appuntamenti e programma

Sarà un aprile ricco di appuntamenti da seguire per gli appassionati di tennis. In questo mese, infatti, inizierà la stagione sulla terra rossa e la nuova superficie rimescolerà le carte dopo i successi di Alcaraz a Indian Wells e di Medvedev a Miami.

Tornerà finalmente in campo Novak Djokovic che, a causa dell'obbligo vaccinale, non ha potuto partecipare ai tornei americani. Il campione serbo potrà partecipare agli Us Open in programma a fine agosto, visto che negli Stati Uniti il permesso, da qualche giorno, non è più richiesto. Novak, tornato numero 1 al mondo grazie alla vittoria di Sinner in semifinale a Miami su Alcaraz, non vede l'ora di difendere il primato sul campo.

Avrà molte occasioni a cominciare da questo mese che ha tra i suoi appuntamenti clou il Masters 1000 di Montecarlo e l’Atp 500 di Barcellona. Qui trovate il calendario dei principali appuntamenti tennistici del circuito Atp in programma nel mese di aprile.

Tennis, calendario Atp aprile: gli eventi