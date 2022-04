Tennis, calendario Atp aprile 2022: date, appuntamenti e programma

Aprile è pronto a regalare ulteriore spettacolo a tutti gli amanti del tennis. In questo mese, infatti, inizierà la stagione sulla terra rossa che promette come sempre grande spettacolo.

A marzo la posizione al numero 1 di Daniil Medvedev si è rivelata un fuoco fatuo. La sconfitta rimediata dal russo lunedì 14 marzo contro Gael Monfils dopo sole 3 settimane ha riportato Novak Djokovic in testa alla classifica ATP.

I risultati più importanti nel mese scorso sono arrivati proprio dai due attesissimi Masters 1000 americani a Indian Wells e Miami. In California ha trionfato lo statunitense Taylor Fritz che ha battuto Rafael Nadal per 6-3, 7-6.

Il campione spagnolo già in finale era apparso preoccupato per le sue condizioni fisiche e al suo ritorno in Spagna è emersa una frattura da stress del terzo arco costale sinistro che lo costringerà a osservare un periodo di stop compreso tra le 4 e le 6 settimane.

Ai box ci sono anche Medvedev, che ha deciso di operarsi per una leggera ernia e punta a rientrare al Roland Garros, Matteo Berrettini che si è operato per un edema a una mano e punterebbe a rientrare a Montecarlo dove è atteso Jannik Sinner, anche lui costretto a ritirarsi dai quarti di finale di Indian Wells contro Cerundolo per una vescica al piede destro.

Intanto ad aprile andrà a caccia di conferme il nuovo talento del tennis mondiale, lo spagnolo Carlos Alcaraz che vincendo a 18 anni e 11 mesi il suo primo Masters 1000 a Miami è ormai a un passo dalla top-ten.

Attualmente è in undicesima posizione, davanti a Sinner, 12esimo.

Tennis, calendario Atp aprile: gli eventi

La stagione della terra rossa entra dunque nel vivo e manca davvero pochissimo all’evento tennistico più atteso di questo mese, il Masters-1000 a Montecarlo, appuntamento dove sarà presente anche Novak Djokovic che inizierà ufficialmente la sua stagione 2022 dove, a causa delle note vicissitudini per la mancata vaccinazione, ha potuto disputare soltanto il torneo di Dubai dove venne battuto nei quarti di finale da Vesely, perdendo la posizione numero 1, quella che occupa e vuole continuare a occupare.

Qui trovate il calendario dei principali appuntamenti tennistici del circuito Atp in programma nel mese di aprile.