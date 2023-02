Tennis, calendario Atp febbraio 2023: tornei, date, appuntamenti e programma

Dopo il mese di gennaio, che ha avuto il suo clou con il primo Slam, l’Australian Open 2023 vinto da Novak Djokovic, la stagione del tennis riparte a febbraio con numerosi appuntamenti importanti in giro per il mondo. I tennisti andranno a caccia di punti pesanti per guadagnare punti e scalare la classifica Atp.

Nella settimana da lunedì 6 a domenica 12 febbraio sono in programma, nel calendario Atp, 3 tornei Atp 250 a Montpellier, Cordoba e Dallas. Da lunedì 13 a domenica 19 febbraio arrivano gli Atp 500 di Rotterdam e Buenos Aires e l’Atp 250 di Delray Beach. L’Atp 500 di Rio de Janeiro, l’Atp 250 di Marsiglia e di Doha animeranno la settimana da lunedì 20 a domenica 26 febbraio.

Inizieranno, invece, lunedì 27 febbraio alcuni importanti eventi che si concluderanno domenica 5 marzo: l’Atp 500 di Acapulco, l’Atp 500 di Dubai e l’Atp 250 di Santiago saranno gli ultimi tornei del mese, prima dei due attesi Masters 1000 americani a Indian Wells e Miami.

Tennis, calendario Atp febbraio: gli eventi