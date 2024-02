Tennis, calendario Atp febbraio 2024: tornei, date, appuntamenti e programma

È stato un mese di gennaio trionfale per il tennis italiano con la storica vittoria di Jannik Sinner degli Australian Open 2024. La stagione, che si era chiusa con la conquista dell'Italia della Coppa Davis e con Jannik finalista alle Nitto Atp Finals, non poteva cominciare nel modo migliore per i nostri colori.

Anche il primo torneo che si è concluso a febbraio, l'Atp Montepellier, in Francia, ha dato segnali di buon auspicio per il nostro tennis con Flavio Cobolli, 21enne romano, che dopo l'eliminazione al terzo turno agli Australian Open 2024, è arrivato fino ai quarti di finale.

Qui trovate tutti gli appuntamenti con le date dei tornei di febbraio in cui i tennisti andranno a caccia di punti per scalare la classifica Atp.

Tennis, calendario Atp febbraio: gli eventi

29 gennaio - 4 febbraio: Atp Montpellier

29 gennaio - 4 febbraio: Davis Cup qualificazioni

5-11 febbraio: Atp 250 Marsiglia

5-11 febbraio: Atp 250 Cordoba

5-11 febbraio: Atp 250 Dallas

12-18 febbraio: Atp 500 Rotterdam

12-18 febbraio: Atp 500 Buenos Aires

12-18 febbraio: Atp 250 Delray Beach

19-25 febbraio: Atp 500 Rio de Janeiro

19-25 febbraio: Atp 250 Los Cabos

19-25 febbraio: Atp 250 Doha

26 febbraio - 4 marzo: Atp 500 Acapulco

26 febbraio - 4 marzo: Atp 500 Dubai

26 febbraio - 4 marzo: Atp 250 Santiago